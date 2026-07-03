Cagnolina soccorsa sulla Statale 107: l’intervento “umano” della Polizia Stradale e di tanti volontari

CERENZIA (KR) – E’ accaduto questa mattina sulla Statale 107 silana crotonese, nei pressi del bivio di Cerenzia nel territorio di Crotone, dove alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una cagnolina, visibilmente in difficoltà. Probabilmente colpita da un colpo di calore. L’animale barcollava e poi si è accasciato sull’asfalto, mostrando segni di forte spossatezza.

La scena ha immediatamente spinto diversi passanti a fermarsi per prestare aiuto. Tra loro anche l’avvocato Pasqualino Gallo, che ha allertato i carabinieri di Caccuri, attivando la catena dei soccorsi e il coinvolgimento dell’ANAS per mettere in sicurezza la carreggiata arrivata successivamente sul posto con il caposquadra, Salvatore Zaretta.

L’intervento della Polizia Stradale e il gesto umano dei due agenti

Poco dopo è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Stradale con gli agenti Francesco De Martiis e Pasquale D’Orta, che si sono fermati senza esitazione. Il loro intervento è stato immediato e duplice: da un lato hanno messo in sicurezza del tratto stradale, dall’altro si sono prodigati con un gesto profondamente umano nei confronti dell’animale. I due agenti hanno sollevato con delicatezza la cagnolina, portandola al riparo dal traffico e rifocillandola con acqua direttamente dalle loro mani, in un momento di grande tenerezza e sollievo condiviso.

Una catena di solidarietà che salva una vita

Attorno alla scena si è creata una vera rete di solidarietà: automobilisti, volontari e forze dell’ordine si sono uniti nell’attesa dell’arrivo del servizio veterinario dell’ASP. Presenti anche Giovanna Bellini, Marianna Martino, Antonio Maione, Caterina Pupo e lo stesso avvocato Gallo, tutti impegnati a non lasciare sola la piccola cagnolina, visibilmente spaventata ma finalmente al sicuro.

La cagnolina sarà trasferita in un canile sanitario per ricevere le cure necessarie. Dopo il percorso sanitario, le volontarie dell’associazione Gaia Calabria si occuperanno di avviare le procedure per trovargli una nuova casa e una famiglia pronta ad accoglierla. Un epilogo che trasforma un momento di rischio in una storia di speranza, grazie alla sensibilità di chi non è rimasto indifferente.