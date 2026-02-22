FAGNANO (CS) – Un grave incidente sulla SS238 delle Terme Luigiane, ha coinvolto un mezzo con un carro di Carnevale ed ha provocato il ferimento di una ragazza, trasportata d’urgenza in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza. L’incidente si è verificato questo pomeriggio sulla SS 283 nel tratto che collega i comuni di San Marco Argentano a Fagnano Castello.

Si ribalta mezzo con carro di Carnevale

Per cause in corso di accertamento, un trattore che trainava un carro che avrebbe dovuto partecipare ad una sfilata in località Pianette a Santa Caterina albanese, ha perso il controllo e dopo essere sbandato si è ribaltato. All’interno del mezzo due persone tra cui una ragazza rimasta gravemente ferita. Dopo i primi soccorsi del Suem 118, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato in codice rosso la giovane all’Annunziata. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso. Il sindaco di Santa Caterina Albanese ha espresso vicinanza alla giovane ferita ed ha comunicato che l’evento di questa sera è stato annullato e rinviato ai prossimi giorni.