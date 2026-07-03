Dramma in stazione: morto sui binari a Belvedere. Il sindaco: «Indicibile sofferenza collettiva»

BELVEDERE (CS) – Tragedia sui binari a Belvedere Marittimo dove un uomo è stato investito ieri da un treno in corsa.

«..Esprimo, a nome mio, dell’amministrazione comunale, condividendo i sentimenti di tutta la comunità, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della persona che, nella giornata di ieri, ha perso la vita sui binari di Belvedere Marittimo. Nonostante vi sia ancora poca chiarezza in merito alle esatte dinamiche del drammatico accadimento, avvertiamo il dovere morale, civile e istituzionale di non restare in silenzio dinnanzi a un evento così funesto.» A lanciare il messaggio sui social il sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini.

Questa sciagura si è consumata proprio nel giorno in cui la nostra comunità si raccoglieva nella solenne celebrazione della Madonna delle Grazie e Consolazione: in questo momento di indicibile sofferenza collettiva, abbiamo voluto elevare e unire i nostri cuori in una preghiera accorata anche per l’anima del defunto, stringendoci in un abbraccio di solidarietà. Tutta la cittadinanza è profondamente colpita e sconvolta nell’animo da questa notizia.

In questo scenario di emergenza, un apprezzamento va ai volontari della nostra Protezione Civile – Associazione Belvedere 27 MHz che, con encomiabile prontezza e altissimo spirito di servizio sono intervenuti sul posto mobilitando una squadra operativa per alleviare i disagi dei passeggeri dell’Intercity 724 garantendo loro un supporto costante attraverso la distribuzione tempestiva di acqua e generi di prima necessità in attesa della ripresa del servizio. Questa immagine, in un dolore profondo e collettivo, resta il bagliore di speranza per ripartire, senza mai dimenticare e senza girarci dall’altro lato..»