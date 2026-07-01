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Paura alla stazione di Fuscaldo: cisterna con acido solforico si apre su un treno merci

Tirreno

Rischio chimico

Paura alla stazione di Fuscaldo: cisterna con acido solforico si apre su un treno merci

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza e del nucleo NBCR si è reso necessario dopo la segnalazione di una botola aperta su una cisterna contenente acido solforico su un convoglio merci fermo alla stazione di Fuscaldo

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2 giorni fa

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FUSCALDO (CS) – Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti presso la Stazione ferroviaria di Fuscaldo a seguito della segnalazione relativa all’apertura di una botola di una cisterna contenente acido solforico, posizionata su un treno merci.

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L’intervento in stazione dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunte le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paola e il personale specializzato del Nucleo NBCR del Comando di Cosenza, che hanno effettuato le verifiche tecniche e strumentali necessarie per accertare le condizioni di sicurezza della cisterna e del convoglio ferroviario.

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A seguito degli accertamenti, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla chiusura della botola e alla messa in sicurezza della cisterna. L’intervento ha consentito al Responsabile RFI di procedere alla riapertura al traffico del binario, precedentemente chiuso in via precauzionale.

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