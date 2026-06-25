Rende: Stefania Galassi rilancia il ruolo dell’opposizione. Controllo e proposte per il territorio

RENDE – A Rende si sta delineando una dinamica politica che potrebbe ridefinire il ruolo dell’opposizione consiliare. Non più soltanto attività di controllo sull’operato dell’amministrazione, ma anche una crescente capacità di elaborare proposte e costruire una propria agenda politica sui temi strategici del territorio.

Stefania Galassi: “da un lato la vigilanza amministrativa, dall’altro la promozione di iniziative “

È questa l’impostazione che la vicepresidente del Consiglio comunale, Stefania Galassi, medico neuroradiologo e capogruppo di Rende Azzurra in quota Forza Italia, ha adottato nel suo primo anno di mandato, sviluppando quello che definisce un “doppio binario istituzionale”: da un lato la vigilanza amministrativa, dall’altro la promozione di iniziative e progettualità rivolte alla comunità.

Il primo asse: vigilanza e controllo dell’azione amministrativa

Una delle principali direttrici dell’attività politica di Galassi riguarda il controllo sull’operato dell’amministrazione comunale. Tra i dossier maggiormente seguiti figura quello relativo al nuovo cimitero comunale, sul quale sono state avanzate richieste di chiarimento riguardanti progettazione, localizzazione, sostenibilità economica e gestione dei servizi e dei loculi.

Contemporaneamente, un’intensa attività si è sviluppata all’interno della I Commissione Affari Istituzionali, impegnata nella predisposizione e revisione di numerosi regolamenti comunali. Tra questi figurano il regolamento del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, quello del Garante per le Persone con Disabilità, il regolamento cimiteriale, il regolamento del cerimoniale comunale, il regolamento dei centri di aggregazione sociale, oltre alla revisione dello Statuto comunale e del regolamento del Consiglio comunale.

Sul fronte dell’attività ispettiva, numerose interrogazioni e mozioni hanno riguardato temi come manutenzione urbana, gestione delle acque, sicurezza territoriale, viabilità, edilizia scolastica e gestione dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), spesso in collaborazione con gli altri consiglieri del centrodestra.

Tra le iniziative promosse direttamente dalla consigliera spiccano la proposta di istituire un tavolo permanente sulla sanità territoriale, la richiesta di una commissione straordinaria per la sicurezza, la creazione di microcircoli dedicati agli anziani e l’istituzione del “Mese Azzurro”, da celebrare a novembre, dedicato alla prevenzione maschile.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli interventi di gestione delle acque meteoriche, al Piano di Protezione Civile, ai trasporti pubblici, alla viabilità urbana e agli aspetti finanziari dell’ente. Nel complesso emerge un modello di opposizione caratterizzato da un’attività di vigilanza costante e strutturata nel tempo, piuttosto che limitata a singole iniziative episodiche.

Il caso del Garante per l’Infanzia

Tra i risultati più significativi dell’ultimo anno viene indicato il percorso che ha portato alla definizione del regolamento del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Accanto all’elaborazione normativa, è stata promossa un’attività pubblica di approfondimento attraverso un convegno dedicato, finalizzato a chiarire il ruolo e le funzioni di questa figura istituzionale e il suo raccordo con gli organismi regionali competenti. Un’iniziativa che si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la cultura dei diritti dei minori e la consapevolezza istituzionale sul tema.

Il secondo asse: una agenda politica parallela

Accanto all’attività di controllo, Galassi ha sviluppato una seconda direttrice di intervento, orientata alla proposta politica e alla costruzione di progetti sul territorio. Il tema centrale è rappresentato dalla sanità territoriale. In questo contesto nasce il progetto “INFOrmando – L’Innovazione che Cura”, concepito come una piattaforma permanente di informazione, prevenzione e alfabetizzazione sanitaria realizzata in collaborazione con l’Università della Calabria, professionisti del settore, associazioni e mondo scolastico. L’obiettivo dichiarato è superare la logica degli interventi sporadici per costruire una rete stabile di prevenzione e promozione della salute.

Prevenzione e politiche territoriali

Numerose le iniziative sviluppate nell’ambito della prevenzione sanitaria e sociale. Tra queste figurano campagne di sensibilizzazione sul tumore al seno nei comuni di Rende, Mendicino e Grimaldi, attività dedicate alla prevenzione dell’ictus ischemico cerebrale a Rende, Paola e Castrovillari, la promozione della donazione degli organi presso il Palazzo della Provincia di Cosenza e campagne contro la violenza di genere realizzate in collaborazione con la LILT, tra cui la mostra fotografica “Women for Women”.

Sempre in ambito sanitario, è stata promossa la mozione che ha portato all’istituzionalizzazione di “Ottobre Rosa” nel calendario comunale di Rende, oltre a numerose iniziative di screening e prevenzione sviluppate insieme al terzo settore e alle associazioni del territorio. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso il sostegno alla “Walk for the Cure”, promossa da CONFAPI Calabria insieme a Komen Italia nel Comune di Cosenza. Il filo conduttore delle iniziative è la volontà di trasformare la prevenzione da attività occasionale a vera politica pubblica strutturata.

Scuola, università e nuove generazioni

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il coinvolgimento dei giovani. Attraverso la collaborazione con Giovani Forza Italia e diverse associazioni studentesche dell’Università della Calabria, sono stati promossi momenti di confronto e sensibilizzazione sui temi della salute, della prevenzione e della cittadinanza attiva. Particolare attenzione viene riservata alla diffusione della cultura della prevenzione primaria nei percorsi di orientamento scolastico rivolti agli studenti prossimi al termine degli studi.

Una nuova interpretazione del ruolo dell’opposizione

L’esperienza maturata nel primo anno di consiliatura sembra delineare un modello che si discosta dall’idea tradizionale di opposizione limitata alla critica dell’azione amministrativa. Alla funzione di controllo si affianca infatti una crescente attività progettuale e propositiva, soprattutto nei settori della sanità territoriale, della prevenzione e delle politiche sociali. Un approccio che punta a costruire una visione alternativa di governo del territorio e che potrebbe contribuire a ridefinire gli equilibri della dialettica politica cittadina.

In conclusione, per l’esponente di Rende Azzurra, il dato politico che emerge è la trasformazione del ruolo dell’opposizione locale: da soggetto prevalentemente reattivo a soggetto sempre più orientato alla costruzione di visioni alternative di governo del territorio, soprattutto sui temi della sanità e delle politiche sociali. Una dinamica che, se consolidata, contribuisce a ridefinire gli equilibri della dialettica politica comunale.