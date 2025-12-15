Stone Balance, l’arte che sfida la gravità: le opere di Massimo Cutrì approdano a Cosenza

COSENZA – La Stone Balance arriva a Cosenza, trasformando uno spazio urbano in un luogo di equilibrio, riflessione e bellezza. A firmare le suggestive sculture è Massimo Cutrì, artista originario di San Lucido, che ha realizzato le sue opere nei pressi delle cupole geodetiche, sotto il cavalcavia che conduce a Rende.

Le creazioni di Cutrì, realizzate attraverso l’antica tecnica della stone balancing – l’arte di bilanciare pietre senza l’uso di colle o supporti artificiali – dialogano con l’ambiente circostante, fondendo natura, manualità e meditazione. Ogni scultura nasce da un paziente lavoro di ricerca dell’equilibrio perfetto, diventando simbolo di armonia e rispetto per il territorio.

La scelta del luogo non è casuale: un’area di passaggio, spesso percepita come marginale, viene reinterpretata attraverso l’arte e restituita alla comunità come spazio di contemplazione. Sotto il cavalcavia, tra cemento e paesaggio naturale, le pietre in equilibrio creano un contrasto potente e affascinante, capace di catturare l’attenzione di cittadini e visitatori.

Massimo Cutrì porta così Cosenza un linguaggio artistico contemporaneo, già apprezzato in diversi contesti, che invita a rallentare e a osservare con occhi nuovi ciò che ci circonda. Le sue opere, effimere per natura, ricordano la fragilità dell’equilibrio umano e ambientale, ma anche la possibilità di trovarlo, con pazienza e sensibilità. La Stone Balance ci ricorda che l’arte può nascere ovunque, anche nei luoghi più inattesi, e trasformarli in punti di incontro tra uomo, natura e città.