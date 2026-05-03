LAMEZIA TERME – Un evento internazionale accreditato ECM/CME che punta a diventare un riferimento strategico nella lotta contro le amputazioni legate al piede diabetico. Si terrà il 22 e 23 maggio prossimi, presso il T Hotel Lamezia (Cz) il 1st International Diabetic Foot Forum Congress (iDFF 2026). A presentare l’iniziativa è il Dr. Talarico Giuseppe Emmanuel, responsabile della segreteria organizzativa, che a nome del Presidente del Comitato Scientifico sottolinea la rilevanza del progetto per la Calabria, una regione fortemente colpita dalle complicanze del diabete.

Paziente diabetico e complicanze: una sfida per la Calabria

La Calabria, come molte aree del Sud Italia, registra un’alta incidenza di diabete e di patologie vascolari correlate. Le conseguenze sono pesanti: aumento delle amputazioni, peggioramento della qualità della vita e un forte impatto sui costi sanitari. Il Congresso nasce proprio con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno, promuovendo la prevenzione, la diagnosi precoce e l’adozione di terapie innovative grazie al confronto tra specialisti nazionali e internazionali.

Tra i temi centrali dell’evento figurano:

– l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce,

– le nuove strategie terapeutiche e rigenerative,

– il ruolo fondamentale della collaborazione multidisciplinare nella gestione del paziente diabetico.

L’obiettivo è costruire un modello integrato capace di ridurre drasticamente il numero delle amputazioni e migliorare l’assistenza sul territorio.

“Walking for Diabetic Foot Care”: la salute in cammino

Accanto al programma scientifico, il Congresso prevede iniziative aperte alla cittadinanza. Tra queste spicca la camminata “Walking for Diabetic Foot Care … against amputations!”, in programma il 23 maggio. Un momento simbolico e concreto per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Gli organizzatori rivolgono un invito diretto a cittadini, pazienti, familiari e caregiver:

– informarsi sulle strategie di prevenzione del piede diabetico e delle arteriopatie;

– partecipare attivamente alle iniziative del Congresso;

– adottare semplici gesti quotidiani, come l’ispezione del piede e l’uso di calzature adeguate;

– rivolgersi ai professionisti sanitari per controlli periodici;

– condividere esperienze e testimonianze.

“La salute del piede diabetico riguarda tutti: insieme possiamo ridurre le amputazioni e migliorare la qualità di vita nella nostra regione”.