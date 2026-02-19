Alluvione, stop bollette acqua per chi ha subito danni: Rende nella lista dei comuni

RENDE (CS) – Sorical S.p.A. ha attivato misure straordinarie a sostegno degli utenti colpiti dagli eventi alluvionali che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato diversi comuni della Calabria. Il provvedimento è stato adottato in attuazione della deliberazione 20/2026/R/COM dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

Le agevolazioni riguardano i titolari di utenze idriche gestite da Sorical nei comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Rende, Rocca di Neto e Verzino. Possono presentare domanda gli utenti la cui abitazione o sede produttiva risulti distrutta o danneggiata oppure sgomberata con provvedimento del Comune.

Stop bollette acqua: come aderire alla sospensione

Tra le misure previste c’è innanzitutto la sospensione dei pagamenti per sei mesi: sono sospese le bollette con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, mentre restano validi gli eventuali pagamenti già effettuati.

Per tutta la durata della sospensione non saranno effettuate interruzioni del servizio per morosità. La tutela si applica anche alle eventuali morosità precedenti al 18 gennaio 2026.

Al termine del periodo di sospensione è prevista la rateizzazione senza interessi, con una durata minima di 12 mesi. Le rate avranno importo e periodicità analoghi alla fatturazione ordinaria. La rateizzazione non si applica agli importi complessivi inferiori a 50 euro. L’utente potrà comunque scegliere di pagare in un’unica soluzione o concordare un piano più breve.

Tutti i dettagli e le modalità per presentare domanda sono disponibili sul sito di Sorical, al seguente indirizzo .