Strade nel Cosentino, scattano i lavori su quattro provinciali: ecco dove si interviene

COSENZA – La Provincia di Cosenza prosegue con i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare la rete stradale provinciale.

Al momento sono in corso i lavori di bitumazione sulla SP 173, vicino al sottopasso ferroviario verso Thurio, e sulla SP 263, nei pressi dello svincolo autostradale di Frascineto. Il programma non si ferma qui: presto inizieranno gli interventi sulla SP 171, che collega Doria e Sibari, e sulla SP 172, sulla tratta che va da Doria verso Lauropoli.

Tutti questi interventi fanno parte di un piano più ampio dell’Amministrazione provinciale, che punta a rendere la circolazione più sicura, le strade più percorribili e i collegamenti tra i vari comuni più efficienti.

Interventi sulle strade provinciali, Faragalli: “Manutenzione è priorità”

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, chiarisce che la manutenzione stradale è una vera priorità.

Secondo Faragalli, «garantire strade sicure ed efficienti è fondamentale per la vita quotidiana delle persone, sia per gli spostamenti di ogni giorno che per il lavoro e l’economia locale. L’obiettivo è rispondere ai bisogni dei vari territori con lavori importanti, migliorando gradualmente le strade della provincia e affrontando con determinazione le criticità segnalate dalle comunità».

Il Presidente coglie inoltre l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Dirigente del Settore Viabilità, ing. Gianluca Morrone, e a tutto lo staff tecnico della Provincia, per il lavoro svolto quotidianamente, la professionalità e l’impegno profuso nella programmazione e nella realizzazione degli interventi di manutenzione. Anche il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, sottolinea l’importanza di non fermare i lavori.

«Si sta lavorando costantemente per ripristinare il manto stradale su arterie vitali per la mobilità locale. Dopo gli interventi sulla SP 173 e sulla SP 263, da domani si passerà alla SP 171 e alla SP 172, due strade strategiche per chi vive a Doria, Sibari e Lauropoli. L’idea è quella di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, risolvendo i problemi più urgenti», precisa il Consigliere.

La Provincia di Cosenza continua dunque a impegnarsi per rendere le strade di propria competenza più sicure e funzionali, cercando di rispondere concretamente alle necessità dei cittadini.