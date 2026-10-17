Gli studenti di nuovo al fianco degli agricoltori: a Corigliano tornano in piazza con in testa i trattori

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Secondo giorno di protesta per gli autotraportati e gli agricoltori in Calabria ma anche per gli studenti. Nell’area urbana di Corigliano infatti, i giovani, liberi dalla scuola, sono scesi nuovamente in piazza per manifestare accanto ai lavoratori contro il caro carburanti. Gli studenti delle scuole già ieri si erano uniti alla protesta con un corteo pacifico diretto verso il presidio attivo alla rotatoria di contrada Santa Lucia, sulla Statale 106, organizzato dagli agricoltori al quale ha partecipato anche il sindaco Flavio Stasi da Mario Oliveto, rappresentante degli agricoltori e promotore della protesta.

A Corigliano studenti in protesta anche oggi al fianco degli agricoltori

Oggi si replica. Un nuovo corteo pacifico degli studenti, a cui si sono uniti cittadini e agricoltori, sta attraversando le vie principali dell’area urbana di Corigliano con in testa i trattori. Il presidio sulla Statale 106 rimane ma la voce dei lavoratori del comparto agricolo continua a farsi sentire e si amplia con il sostegno dei giovani e dei cittadini. Un chiaro segno da parte dei manifestanti che non intendono fermarsi se non ci saranno risposte concrete da parte del Governo sul caro vita.