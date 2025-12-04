Studenti dell’Unical nella sede INPS di Cosenza: una giornata di formazione, dialogo e partecipazione

COSENZA – La Direzione Provinciale INPS di Cosenza ha promosso una giornata all’insegna della conoscenza diretta, della condivisione e del dialogo con la pubblica amministrazione. Gli studenti del primo anno del corso di laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni dell’Università della Calabria, hanno partecipato all’iniziativa, promossa dalla Prof.ssa Maria Mirabelli, docente di Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Sviluppo, che nasce come percorso di studio e ricerca sull’organizzazione e sulle attività dell’Istituto, trasformandosi in un’occasione preziosa di esperienza sul campo.

Inps: il benvenuto agli studenti e gli approfondimenti tecnici

La giornata è iniziata intorno alle 8.30. Gli studenti sono stati accolti dal responsabile URP, Domenico Meliti, che ha illustrato le attività di front-end e le funzioni dello sportello. Sono seguiti gli interventi di:

– Giuseppe Del Gaudio, Responsabile dell’Agenzia PSI – sul tema dell’estratto conto certificativo;

– Antonio Cuconato, Responsabile dell’UO Nucleo Base Servizi Standard – sulla pensione di vecchiaia;

– Emilia Grimoli, Responsabile dell’Agenzia Flussi – sul tema del Durc e sulle relative procedure.

Una panoramica completa che ha permesso agli studenti di comprendere il funzionamento operativo dei servizi più rappresentativi dell’INPS.

Nella seconda parte della mattinata, il gruppo ha incontrato il Comitato Provinciale INPS e il presidente Vincenzo Grillo, che hanno illustrato ruolo, funzioni e composizione dell’organo, evidenziandone l’importanza nel sistema istituzionale dell’Istituto. La giornata ha coinciso con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, offrendo agli studenti l’opportunità di assistere e partecipare a un’iniziativa unitaria delle sigle sindacali: un momento assembleare, seguito da un flash mob intenso e coinvolgente, accolto con grande partecipazione da parte dei ragazzi.

Pomeriggio dedicato all’evoluzione dell’INPS e alle testimonianze interne. Sono intervenuti il Direttore della sede, Angelo Maria Manna, e diversi responsabili, che hanno approfondito: le trasformazioni organizzative dell’INPS attraverso 125 anni di storia; l’evoluzione digitale e l’impatto sui servizi al cittadino; i sistemi di controllo della produttività; il valore delle risorse umane e del cliente interno. E ancora, l’importanza della relazione e della mediazione nei conflitti per migliorare l’efficacia organizzativa.

La giornata si è conclusa con la testimonianza di una funzionaria assunta con l’ultimo concorso per Consulenti della Protezione Sociale (2023), che ha raccontato il proprio percorso professionale e il significato del lavoro all’interno dell’Istituto. Gli studenti hanno espresso feedback molto positivi, sottolineando il clima di accoglienza, disponibilità e umanità percepito nell’intera giornata. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical ha rivolto un sentito ringraziamento all’INPS, riconoscendo nell’iniziativa un vero investimento di tempo, competenze e responsabilità istituzionale.