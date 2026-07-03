SuperEnalotto, in Calabria sfiorato il “6”: messi a segno tre “5” per oltre 55mila euro

LAMEZIA TERME – La Calabria continua ad essere baciata dalla fortuna. Dopo le vincite degli scorsi giorni, in regione è stato sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nella stessa giornata sono stati centrati ben tre “5” che hanno regalato ai fortunati una somma che unita supera i 55mila euro.

SuperEnalotto, in Calabria vinti oltre 55 mila euro. Tre i fortunati

Nell’estrazione di giovedì 2 luglio 2026 a Lamezia Terme, presso il “Bar Tropical” in Via delle Terme, 183, sono stati centrati tre “5” da 18.519,60 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 55mila euro. Una vincita simile era successa circa sei mesi fa quando erano stati vinti 48mila euro con due “5”. La dea bendata aveva baciato però la Provincia di Cosenza: con vincite da 24mila euro ciascua tra Cosenza e Montalto.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot dunque continua a crescere. Per la prossima estrazione, in programma oggi, venerdì 3 luglio, sale a 188,3 milioni di euro.