SuperEnalotto, a Luzzi centrato un “5” da oltre 20mila euro. Il jackpot del sei sale a 125,3 milioni

LUZZI (CS) – La dea bendata fa tappa in provincia di Cosenza, esattamente a Luzzi con un bel gruzzoletto. Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 20 febbraio 2026, la Calabria torna a festeggiare grazie a una vincita significativa che ha sfiorato il colpo milionario. Secondo quanto riportato da Agipronews, il fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 20.349,09 euro.

SuperEnalotto: la vincita a Luzzi

Il biglietto vincente è stato staccato presso il punto vendita Tabacchi di via Incoronata, 56, a Luzzi. Sebbene il sesto numero sia sfuggito per un soffio, la vincita rappresenta una boccata d’ossigeno e una grande gioia per la comunità locale, confermando il territorio cosentino come particolarmente fortunato in questa prima parte dell’anno. L’ultimo cinque centrato in provincia di Cosenza risale all’estrazione di venerdì 16 gennaio, dove un fortunato giocatore si era portato a casa quasi 70mila euro. La schedina vincente da 69.741,41 euro era stata giocata nel comune di Fagnano Castello.

Il Jackpot continua a correre

Mentre a Luzzi si festeggia, resta ancora nell’urna il sogno del colpo che cambia la vita. Ecco alcuni dati interessanti sull’attuale ciclo del concorso: L’ultimo “6” centrato: Risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) furono vinti ben 35,4 milioni di euro. Prossimo appuntamento: L’estrazione di martedì 24 febbraio 2026. Il montepremi: Il jackpot in palio per la prossima combinazione vincente sale alla cifra vertiginosa di 125,3 milioni di euro.