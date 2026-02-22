Svolta storica per il 118 a Cosenza: dopo 8 anni sbloccata la convenzione per i volontari del SUEM

COSENZA – Dopo otto anni di incertezze, incontri burocratici e sacrifici sostenuti in prima linea, il sistema di soccorso della provincia di Cosenza volta finalmente pagina. È stata ufficialmente sbloccata la convenzione per il servizio di supporto al SUEM 118, un risultato che garantisce stabilità a un settore vitale per la salute pubblica. Le associazioni di volontariato del territorio hanno espresso un sentito ringraziamento istituzionale al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, per aver rimosso gli ostacoli amministrativi che bloccavano il settore dal 2018.

Cosa cambia dal 1° marzo 2026: il nuovo assetto del 118

Il via libera alla convenzione non è solo un atto formale, ma l’inizio di una nuova fase operativa. Il tavolo di confronto promosso dall’ASP di Cosenza, in sinergia con Azienda Zero, ha definito un quadro normativo moderno basato su trasparenza ed efficienza. Le novità principali del nuovo sistema organizzativo includono l’uniformità territoriale con la gestione omogenea del servizio su tutta la provincia. Sostenibilità economica: Certezze finanziarie per le associazioni che gestiscono le ambulanze, trasparenza nei pagamenti e superamento dei ritardi che hanno gravato sui bilanci del terzo settore ma, soprattutto, continuità operativa con garanzia di soccorsi h24 anche nelle zone più periferiche e montane.

Il ruolo dei volontari durante il blocco

Per quasi un decennio, il sistema di emergenza-urgenza cosentino è rimasto in piedi grazie allo spirito di servizio di centinaia di operatori. Nonostante l’assenza di un quadro contrattuale stabile, le associazioni hanno continuato a garantire soccorsi immediati h24 alla popolazione, manutenzione dei mezzi e acquisto di dispositivi sanitari, presidio costante nelle comunità distanti dai grandi hub ospedalieri. “È una giornata storica,” dichiarano le organizzazioni di volontariato. “Oggi viene finalmente riconosciuto il valore del volontariato sanitario all’interno del sistema pubblico di emergenza“.

Un sistema sanitario più stabile per i cittadini

L’obiettivo della riforma è elevare la qualità dell’assistenza. Con il superamento delle criticità finanziarie, le associazioni potranno concentrarsi esclusivamente sulla formazione dei soccorritori e sull’efficacia degli interventi, restituendo serenità a chi lavora quotidianamente tra sirene e codici rossi. La chiusura di questo lungo contenzioso amministrativo rappresenta un tassello fondamentale nel piano di rientro e riqualificazione della sanità calabrese voluto dalla giunta Occhiuto.