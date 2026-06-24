Svolta green a Cosenza: parte il piano da oltre 2 milioni per la transizione energetica

COSENZA – Si è svolto oggi presso la Sala Nova il primo incontro operativo della partnership del progetto “E.CO. – Energy for Cosenza”, iniziativa strategica finanziata dalla Commissione Europea che coinvolge la Provincia di Cosenza, la Camera di Commercio di Cosenza, l’ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria, 26 Comuni e 24 imprese del territorio.

Un appuntamento che segna l’avvio concreto delle attività previste dal progetto, finanziato per un importo complessivo di 2.008.000 euro, di cui 1.807.200 euro a fondo perduto attraverso il programma ELENA e 200.800 euro quale quota di cofinanziamento della Provincia di Cosenza mediante l’impiego di risorse umane dedicate.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali è stato il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per il futuro del territorio provinciale.

«E.CO. rappresenta un’opportunità concreta e senza precedenti per accompagnare il nostro territorio lungo il percorso della transizione energetica. Grazie a questo importante finanziamento europeo, Comuni e imprese potranno beneficiare di un supporto qualificato per progettare e realizzare interventi innovativi, capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali. La Provincia di Cosenza intende essere sempre più la Casa dei Comuni, un punto di riferimento per gli enti locali e per tutti gli attori dello sviluppo territoriale, favorendo l’accesso alle opportunità offerte dall’Europa e mettendo a sistema competenze, professionalità e capacità di coordinamento» – ha dichiarato il Presidente.

Il progetto punta alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici secondo gli standard “NZEB (Net Zero Emission Building)”, alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e all’efficientamento energetico delle infrastrutture industriali.

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno illustrato nel dettaglio le attività di assistenza che saranno erogate gratuitamente ai partner del progetto. Tra queste figurano la realizzazione di audit energetici, il supporto per l’individuazione delle migliori opportunità di finanziamento, comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei, e l’assistenza legale e amministrativa per la predisposizione delle procedure di gara necessarie all’attuazione degli interventi.

Particolarmente significativa la partecipazione registrata all’incontro, con circa il 70% dei soggetti coinvolti presenti in sala o collegati da remoto. Sindaci, assessori, tecnici comunali e rappresentanti delle imprese hanno preso parte attivamente al confronto, approfondendo aspetti tecnici e operativi legati all’attuazione delle future attività progettuali.

Nel corso dei lavori è stata inoltre annunciata la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Provincia di Cosenza e la Camera di Commercio di Cosenza, finalizzato a disciplinare le attività di coordinamento delle imprese coinvolte nel progetto e a rafforzare le azioni di supporto per il conseguimento degli obiettivi previsti.

«La sostenibilità non è soltanto una sfida ambientale, ma una straordinaria occasione di crescita e innovazione per le nostre comunità. E.CO. nasce proprio con questa visione: creare una rete stabile di collaborazione tra istituzioni e imprese, valorizzare le risorse del territorio e favorire la diffusione di modelli energetici più efficienti e sostenibili. La Provincia continuerà a svolgere un ruolo di accompagnamento e supporto affinché nessun ente locale perda le opportunità offerte dai programmi europei, nazionali e regionali», ha concluso il Presidente Faragalli.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso dalla Provincia di Cosenza per sostenere le politiche ambientali ed energetiche europee, incentivare la cooperazione istituzionale multilivello e facilitare l’accesso ai finanziamenti destinati allo sviluppo sostenibile dei territori.