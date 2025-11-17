Segnala una notizia

Tamponamento a catena sulla A2 tra Rogliano e Cosenza: 4 auto coinvolte, tre feriti

Tre feriti per un tamponamento a catena nel tratto della A2 tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza che ha coinvolto 4 auto

7 ore fa

COSENZA – Pomeriggio difficile lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel cosentino, a causa dell’ennesimo incidente stradale avvenuto al km 265+300, che ha provocato feriti e pesanti rallentamenti al traffico nel tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud, in direzione Nord.

Tamponamento a catena sulla A2: tre feriti

Per cause in corso di accertamento si sarebbe verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro automobili. L’impatto ha provocato anche il ferimento di tre persone, immediatamente soccorse dal personale del Suem 118 giunto sul posto che ha poi provveduto al trasporto dei feriti in ospedale, nessuno in gravi condizioni.

Oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione e messa in sicurezza del tratto autostradale, e la Polizia Stradale che sta eseguendo i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento la circolazione stradale, pur non essendo mai stata interrotta, risulta fortemente rallentata, con lunghe code in direzione Nord che si stanno gradualmente smaltendo.

