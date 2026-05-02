TAR Calabria annulla l’esclusione di una ditta da gara per malfunzionamento piattaforma

CATANZARO – Con la sentenza n. 638/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (TAR) ha accolto il ricorso presentato da un’impresa, difesa dagli avvocati Oreste e Achille Morcavallo, annullando l’esclusione dalla gara d’appalto e tutti gli atti conseguenziali, oltre a condannare il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

La vicenda trae origine da una gara indetta dal Comune di Santa Caterina Albanese per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, inclusi i rifiuti ingombranti, nonché per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” con avvio al recupero e/o smaltimento.

Alla procedura partecipava una sola impresa, che tuttavia veniva esclusa per non aver presentato integralmente la documentazione richiesta dal bando. A seguito dell’esclusione, l’amministrazione dichiarava la gara deserta.

L’impresa esclusa impugnava gli atti davanti al TAR, sostenendo l’illegittimità del provvedimento. In particolare, la difesa evidenziava come la mancata produzione della documentazione fosse dovuta a un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata dal Comune per la gestione della gara, circostanza che avrebbe impedito il corretto caricamento dei documenti richiesti. Il Comune si costituiva in giudizio, respingendo le accuse mosse dall’impresa

La decisione del TAR

Il TAR Calabria, esaminata la documentazione, ha riconosciuto l’effettivo malfunzionamento della piattaforma e ne ha attribuito la responsabilità all’amministrazione. Di conseguenza, ha ritenuto illegittima l’esclusione dell’impresa, annullando gli atti impugnati. Per effetto della sentenza, l’impresa dovrà essere riammessa alla procedura e dichiarata aggiudicataria del servizio, essendo l’unica partecipante alla gara. Inoltre, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali.