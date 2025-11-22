Segnala una notizia

Caos Tari a Cosenza, Spadafora: «Avvisi di pagamento non recapitati, no a sanzioni»

Il consigliere comunale Spadafora denuncia ritardi e disagi sulla Tari e sollecita un incontro con il sindaco Franz Caruso

tari_cosenza_spadafora

COSENZA – «Numerosi contribuenti cosentini non hanno ancora ricevuto gli avvisi di pagamento della TARI 2025, nonostante la scadenza del 31 agosto sia ormai trascorsa». A denunciarlo è il consigliere comunale di Cosenza Francesco Spadafora, che segnala una situazione «paradossale destinata a provocare disagi e potenziali danni economici alle famiglie».

Caos Tari, ritardi e disagi

Molti cittadini – preoccupati dal mancato recapito dell’avviso – sono stati costretti in queste settimane a recarsi personalmente negli uffici comunali, in particolare presso il Settore Tributi, per chiedere chiarimenti e ottenere la stampa dell’atto dovuto. «Un disagio evitabile – sottolinea il consigliere – che sta causando anche un ritardo nell’incasso delle somme da parte dell’ente, con inevitabili ricadute sulla gestione finanziaria del Comune».

«Voglio ribadirlo con chiarezza: non possono essere applicate sanzioni né interessi a chi sarà costretto a pagare oltre i termini. Il ritardo, infatti, non è imputabile ai cittadini, ma all’amministrazione, a cui spetta l’obbligo di recapitare gli avvisi nei tempi previsti dalla normativa vigente.

“Chiederò un incontro al sindaco”

Per evitare ulteriori disagi e soprattutto per scongiurare l’emissione di solleciti che potrebbero aprire la strada a contenziosi inutili e dannosi, nei prossimi giorni richiederò un incontro al Sindaco e al Dirigente del settore competente. È indispensabile comprendere perché gli avvisi non siano stati inviati nei tempi dovuti e individuare una soluzione immediata che impedisca ai cittadini di dover sostenere costi aggiuntivi per un disservizio di cui non hanno responsabilità». «Il mio obiettivo – conclude Spadafora – è quello di tutelare i contribuenti e garantire il corretto funzionamento dei servizi amministrativi, affinché situazioni come questa non si ripetano più».

