Tarsia: quattro e-bike per combattere la sedentarietà: «mobilità sostenibile per una comunità più attiva»

TARSIA (CS) – A disposizione della cittadinanza di Tarsia, quattro e-bike a pedalata assistita. Con oltre il 35% degli adulti completamente sedentari e quasi il 47% della popolazione in sovrappeso o obesa, la Calabria continua ad affrontare un quadro preoccupante sul fronte della salute pubblica. L’iniziativa dunque, punta a contrastare questa tendenza e incentivare una cultura del movimento. L’Amministrazione comunale in collaborazione con RWE Renewables Italia, ha deciso di investire sull’educazione al movimento.

Quattro e-bike, sindaco di Tarsia: «attenzione a benessere e ambiente»

Il sindaco Roberto Ameruso sottolinea come le nuove biciclette saranno impiegate “per progetti educativi, attività scolastiche, percorsi turistici e iniziative anche nella più ampia visione di fruizione del patrimonio storico e ambientale che ricade nel territorio comunale, creando opportunità per muoversi e conoscere, quotidianamente e responsabilmente, il territorio”. L’obiettivo, evidenzia il primo cittadino, è “stimolare stili di vita più attivi e consapevoli, soprattutto tra i giovani, offrendo strumenti semplici e immediati per contrastare abitudini sedentarie sempre più diffuse”.

Promuovere la mobilità dolce, aggiunge il sindaco, “significa favorire stili di vita salutari e, allo stesso tempo, sostenere un modello di turismo lento, a misura di persona. Tarsia sta costruendo una destinazione esperienziale che mette insieme ambiente, benessere e memoria: dalla Riserva del Lago di Tarsia al Campo di Ferramonti, il nostro territorio offre scenari ideali per vivere esperienze autentiche, immerse nella natura e nella storia”.

La collaborazione con RWE Renewables Italia rafforza un modello di responsabilità condivisa orientato alla sostenibilità. Grazie al contributo dell’azienda, il Comune può ora contare su mezzi moderni, a impatto zero, da utilizzare in attività sociali, formative e di sensibilizzazione. Con questa iniziativa, l’Amministrazione compie “un passo ulteriore verso una comunità più attiva e più attenta alla salute”, trasformando un’emergenza regionale in un’opportunità locale, utile ad incoraggiare il movimento, educare alla sostenibilità e rendere il territorio un luogo da vivere appieno.