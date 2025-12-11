Tenta di rubare numerosi capi di abbigliamento da un negozio, bloccato dai carabinieri

REGGIO CALABRIA – Un uomo di origini straniere ha tentato di rubare in pieno giorno, all’interno di un negozio situato sul Corso Garibaldi – cuore commerciale di Reggio Calabria. Il soggetto avrebbe tentato di sottrarre numerosi capi di abbigliamento e altri articoli, occultandoli sotto il proprio giubbotto, risultato anch’esso rubato.

L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato al personale dell’attività commerciale, che lo ha sorpreso in possesso della refurtiva. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, spintonando la responsabile e alcuni dipendenti intervenuti per bloccarlo.

Proprio in quei concitati momenti, i militari della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria, allertati poco prima tramite il 112, sono giunti rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno fermato il soggetto mentre stava tentando di dileguarsi, recuperando l’intera refurtiva e restituendola ai legittimi proprietari.