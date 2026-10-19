Tentata estorsione ai danni di un commerciante, blitz della Polizia: 6 misure cautelari

CROTONE – vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone, dove dalle prime ore del mattino sono in corso le attività per eseguire sei misure cautelari nell’ambito di un’indagine su una presunta tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’intervento è coordinato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia e vede impegnati oltre 80 agenti, affiancati dalle unità cinofile antidroga. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

Le sei persone raggiunte dall’ordinanza sono gravemente indiziate, a vario titolo e secondo l’ipotesi investigativa, di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. Il presunto episodio sarebbe stato commesso ai danni di un esercente del centro cittadino di Crotone. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti e le condotte contestate agli indagati.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, alcuni dei destinatari delle misure cautelari sarebbero vicini al gruppo mafioso Vrenna-Corigliano-Bonaventura, attivo sul territorio crotonese. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e alle presunte pressioni estorsive ai danni delle attività economiche.