Terremoto di magnitudo 3.6 tra Messina e Reggio Calabria: scossa avvertita nettamente

MESSINA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata rilevata in provincia di Messina nella tarda serata di ieri. Il sisma è stato registrato alle 23:16 a circa 7 km a nord di Itala, secondo quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Il movimento sismico, localizzato ad una profondità di 49 chilometri, è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto nella zona jonica messinese, a Reggio Calabria e nei centri calabresi che si affacciano sullo Stretto, dove numerosi cittadini hanno contattato le sale operative dei vigili del fuoco.

Non risultano feriti, né sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture. La situazione è monitorata dai tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che nelle prossime ore continueranno a seguire l’evoluzione dell’area sismica.