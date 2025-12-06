Segnala una notizia

Terribile schianto sulla SS18 nel Cosentino: strada bloccata e traffico deviato

Due le vetture rimaste coinvolte nel sinistro, un Suv che si è ribaltato ed un’automobile. In corso di accertamento le cause che hanno decretato l’incidente

Pubblicato

1 minuto fa

il

Schianto SS18

SCALEA (CS) – Questa mattina lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel Comune di Scalea, di fronte l’hotel Paradiso, si è verficato un terribile schiato tra due veicoli. Due le vetture rimaste coinvolte nel sinistro, un Suv che si è ribaltato ed un’automobile. In corso di accertamento le cause che hanno decretato l’incidente.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la gestione del traffico che è stato deviato lungo la complanare. Per via del sinistro che ha bloccato entrambi i sensi di marcia si sono verificati rallentamenti alla circolazione. Le autorità preposte, infatti, dopo i rilievi hanno lavorato per mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto anche i sanitari per prestare le prime cure del caso. Al momento non si hanno notizie sui feriti e sulle persone coinvolte nello schianto.

