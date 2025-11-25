Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Terrore a Cosenza, spara al culmine di una lite in strada: operaio ferito

Area Urbana

LA SPARATORIA

Terrore a Cosenza, spara al culmine di una lite in strada: operaio ferito

Nel quartiere Serra Spiga di Cosenza si sono vissuti momenti di tensione, culminati nel ferimento di un uomo trasportato all’ospedale Annunziata

Pubblicato

1 ora fa

il

calabria carabinieri notte cosenza

COSENZA – Nel quartiere Serra Spiga di Cosenza si sono vissuti momenti di tensione, culminati nel ferimento di un uomo. Un trentenne è stato colpito a una gamba da un proiettile esploso al termine di un acceso diverbio avvenuto tra un automobilista e alcuni operai impegnati in lavori sulla carreggiata. Dopo il primo scambio di battute, il conducente sarebbe tornato sul posto armato di una mazza e di una pistola, sparando poi il colpo che ha raggiunto uno degli operai. Il ferito è stato portato all’ospedale Annunziata di Cosenza e non versa in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA