Terrore a Cosenza, spara al culmine di una lite in strada: operaio ferito

COSENZA – Nel quartiere Serra Spiga di Cosenza si sono vissuti momenti di tensione, culminati nel ferimento di un uomo. Un trentenne è stato colpito a una gamba da un proiettile esploso al termine di un acceso diverbio avvenuto tra un automobilista e alcuni operai impegnati in lavori sulla carreggiata. Dopo il primo scambio di battute, il conducente sarebbe tornato sul posto armato di una mazza e di una pistola, sparando poi il colpo che ha raggiunto uno degli operai. Il ferito è stato portato all’ospedale Annunziata di Cosenza e non versa in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.