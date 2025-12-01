Terrore sull’A2, un commando organizzato. Gli addetti del trasporto valori aggrediti e privati delle armi

SCILLA (RC) – Il commando armato ha assaltato il portavalori della Sicurtransport nella galleria Vardaru facendolo esplodere. Un vero e proprio inferno, una scena da film d’azione. La paura e il caos hanno caratterizzato questa mattina il tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord, dove intorno alle 6.00 il commando ha assaltato il blindato che trasportava contanti.

Il traffico è ancora completamente paralizzato, mentre sul posto sta operando la Polizia Scientifica e le forze dell’ordine che hanno già fatto scattare posti di blocco in tutta l’area.

Il colpo è evidentemente stato pianificato nei minimi dettagli: i malviventi hanno bloccato la carreggiata incendiando due automobili e impedendo il passaggio del blindato. Gli addetti alla scorta, tre persone, sono stati minacciati, picchiati e privati delle armi: attualmente si trovano in ospedale sotto shock, ma fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

All’interno della galleria, i banditi hanno esploso colpi di arma da fuoco e poi hanno fatto saltare in aria il portavalori.

Il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro ma è ancora in corso di quantificazione. La scena dell’assalto ricorda un film, con un piano criminale studiato nei dettagli e azioni coordinate per bloccare il traffico e isolare il mezzo. La situazione è ancora sotto il controllo delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando i responsabili.