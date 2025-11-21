TIM non funziona, segnalazioni di disservizi in tutta Italia: telefonate, internet e mobile Down

COSENZA – Un’ondata crescente di segnalazioni sta interessando la rete TIM in numerose città italiane, dove dal pomeriggio di oggi, 21 novembre, sempre più utenti lamentano problemi alla connessione Internet – sia fissa che mobile – e difficoltà a effettuare o ricevere chiamate. Da ore le piattaforme che monitorano i malfunzionamenti registrano un picco anomalo di disservizi, mentre dall’operatore non giunge alcuna comunicazione ufficiale sulle cause del blackout.

TIM non funziona: Internet lento o assente e chiamate instabili

Secondo i dati raccolti da portali come Downdetector, i problemi segnalati dagli utenti riguardano soprattutto la navigazione: connessioni instabili, rallentamenti improvvisi e impossibilità totale di accedere alla rete. Non mancano però i disagi legati alla linea voce, con chiamate che cadono, risultano irraggiungibili o non partono affatto. Un quadro che suggerisce un malfunzionamento esteso e non limitato a un singolo segmento della rete.

Le città più colpite: a Cosenza nessun problema

La mappa dei disservizi mostra un coinvolgimento capillare del territorio nazionale. Le segnalazioni arrivano da tutti i principali centri urbani: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Catania figurano tra le città più colpite. Una distribuzione così vasta esclude l’ipotesi di un guasto localizzato e lascia pensare a un problema che coinvolge più infrastrutture o nodi della rete. A Cosenza al momento non vengono segnalati problemi.

Silenzio da TIM, utenti in attesa di chiarimenti

Nonostante il crescente malcontento, TIM non ha ancora diffuso note ufficiali sul disservizio. Restano quindi ignote sia le cause del problema sia le tempistiche di ripristino. Nel frattempo gli utenti possono utilizzare i canali di assistenza dell’operatore – dalle aree clienti ai servizi di autodiagnosi – per verificare lo stato della loro linea o aprire una segnalazione formale.

In caso di difficoltà prolungate, molti stanno ricorrendo a soluzioni “tampone”: chi ha problemi sulla rete fissa tenta di affidarsi al mobile e viceversa. Nel frattempo, resta fondamentale monitorare sia le piattaforme di rilevazione dei disservizi sia eventuali aggiornamenti da parte dell’azienda, nella speranza che il blackout venga risolto a breve.