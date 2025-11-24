Tirocinanti, il sindaco Stasi attacca la Regione: «Procedura ignobile, centinaia di lavoratori penalizzati»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Soluzioni per stabilizzare tutti i tirocinanti cercasi. E’ quello che chiedono i sindaci calabresi e in particolare Flavio Stasi, alla guida di Corigliano Rossano. “Per settimane abbiamo chiesto alla precedente Giunta regionale, che di fatto é anche la nuova, con una spolverata di azzurro chiaro, – chiosa Stasi – di rivedere la follia di una procedura di stabilizzazione dei Tis che avrebbe creato ingiustizie, disparità e macelleria sociale. Inutile tornare su una delle prese in giro più importanti di questi mesi, che ha anche influito su una forzatissima campagna elettorale, ovvero che la Regione vanta di abbattere il precariato scaricando tutti i costi sui Comuni, ovvero sui cittadini”.

“Un primo disastro – aggiunge Stasi – è rappresentato proprio dai numeri delle adesioni: sono centinaia i tirocinanti esclusi dal percorso di stabilizzazione, esattamente come avevamo previsto. Cosa ne sarà di questi lavoratori non è chiaro, ma soprattutto si è creata una disparità all’interno del medesimo bacino lavorativo e non per meritocrazia, bensì per circostanze totalmente indipendenti da ogni singolo lavoratore, ovvero le condizioni economico-finanziarie di ogni ente. Tra le varie rassicurazioni che erano state date ai Comuni c’era quella che il fondo storicizzato, i miseri 5 milioni di euro messi a disposizione dal Governo – ovvero lo zero virgola zero di una manovra finanziaria che evidentemente non tiene conto del destino di 3.600 famiglie, forse perché calabresi e non venete o lombarde – sarebbe stato comunque redistribuito sugli enti comunali che avrebbero aderito alla famigerata piattaforma. Oggi sono aperte ufficialmente le procedure presso il Centro per l’impiego e di questa redistribuzione nemmeno l’ombra, a danno degli enti comunali e dei lavoratori.

Stasi: “Procedura per tirocinanti ignobile”

Probabilmente la Giunta regionale vuole tenersi per sé questo tesoretto da usare poi per coprire i propri disastri. Ed a proposito di disastri, la ciliegina sulla torta di questa procedura totalmente sconclusionata e socialmente ignobile riguarda la procedura per la stabilizzazione presso il Centro per l’impiego, a cui potranno fare domanda anche i poveri over 60, che nel frattempo avevano mandato via con un calcio nel sedere ed erano stati esclusi dalla piattaforma e, per questo, gran parte dei Comuni non li hanno inseriti nei piani assunzionali. Il risultato? Dopo una guerra tra poveri di diversi enti, ci sarà una guerra tra poveri Comune per Comune, con lavoratori pronti alle stabilizzazioni – per le quali le Amministrazioni comunali avevano fatto i salti mortali sia dal punto di vista amministrativo che finanziario – che saranno rimpiazzati con degli altrettanto meritevoli over 60.

Lo scenario che abbiamo di fronte, infatti, è che tutti i Tis parteciperanno a tutte le procedure per paura di perdere il treno da 50 posti per il quale ci sono 100 passeggeri. Sia chiaro: il percorso che era stato prefigurato per gli ultra sessantenni era poco dignitoso, ma questo avrebbe meritato una procedura ed una copertura finanziaria ad hoc. La soluzione proposta da questi macellai sociali, invece, è sempre la stessa: dopo avere scaricato tutto sui Comuni, ora si scarica direttamente sui lavoratori”.

“Abbiamo chiesto in ogni fase dei confronti – dice ancora il sindaco di Corigliano-Rossano – dei correttivi che non sono mai stati presi in considerazione. E ribadiamo la necessità di rivedere una parte della procedura prima che questa provochi danni sociali irreparabili, a partire dalla necessità di una procedura ad hoc per reintegrare i lavoratori ultrasessantenni e redistribuire sugli enti beneficiari i fondi storicizzati. La campagna elettorale meno democratica della storia della Repubblica è finita: ci auguriamo che i tempi siano maturi per aprire un confronto”.