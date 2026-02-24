Maxi sequestro sul Tirreno Cosentino: 180mila articoli di Carnevale non sicuri ritirati dal mercato

COSENZA – Carnevale sicuro nel Cosentino. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cosenza ha intensificato l’azione di vigilanza contro l’importazione e la vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza nazionali ed europei, sequestrando circa 180mila articoli tra maschere, accessori, bigiotteria, decorazioni e materiale elettrico.

Carnevale: controlli sul Tirreno cosentino

Le operazioni hanno coinvolto la Compagnia di Paola e le Tenenze di Scalea, Cetraro e Amantea, con verifiche mirate in diversi punti vendita del Tirreno cosentino. Complessivamente sono stati segnalati quattro soggetti alle Autorità competenti per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni amministrative superiori a 100mila euro.

Gli articoli sequestrati risultavano privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, delle informazioni su importatore, distributore e luogo di produzione, oltre ai dettagli su eventuali materiali pericolosi e sulle corrette modalità di smaltimento. In alcuni casi, la composizione dei prodotti non corrispondeva a quanto riportato in etichetta.

Nel medesimo contesto operativo sono stati sequestrati penalmente circa 500 prodotti tra cosmetici ritenuti dannosi per la salute e articoli di pelletteria con marchi contraffatti. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi.