Tornano libere in acqua Franca e Antonella, due tartarughe Caretta caretta soccorse a Vibo e Cetraro

VIBO VALENTIA – Due esemplari di tartaruga marina Caretta caretta, battezzate “Franca” e “Antonella“, sono state restituite al mare, nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dalla Guardia di Finanza, dopo un lungo percorso di riabilitazione che ha permesso loro di tornare nel proprio habitat naturale. Una storia di salvataggio, cura e speranza si è conclusa con un emozionante ritorno al mare. L’iniziativa, svolta il 19 giugno scorso, ha rappresentato un importante momento di tutela ambientale e inclusione sociale, coinvolgendo anche i ragazzi dell’associazione “Il Dono” di Jonadi.

Le tartarughe Franca e Antonella salvate in mare, erano in condizioni critiche

Le due tartarughe erano state recuperate in momenti diversi dalle unità navali del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. “Franca” era stata soccorsa nel maggio scorso al largo di Vibo Marina, mentre “Antonella” era stata recuperata nel settembre 2025 nelle acque di Cetraro (Cs), sulla costa tirrenica cosentina.

Entrambe, femmine non ancora in età riproduttiva appartenenti a una specie considerata vulnerabile, versavano in condizioni critiche al momento del ritrovamento.

Le ferite causate dalla plastica

Gli animali presentavano numerose lesioni da strozzamento provocate dall’ingestione di detriti plastici, una delle principali minacce per la sopravvivenza della fauna marina nel Mediterraneo. Dopo il recupero, le due Caretta caretta sono state affidate alle cure del Centro Recupero M.A.R.E. Tartarughe e Animali Marini di Montepaone, in provincia di Catanzaro. Qui sono state sottoposte a delicati interventi chirurgici e a un lungo percorso terapeutico che ha consentito il completo recupero delle loro funzioni vitali.

Il ritorno nel loro habitat naturale

Una volta concluse le cure, “Franca” e “Antonella” sono state riportate in mare grazie al supporto logistico della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Alle operazioni hanno partecipato il personale dell’associazione M.A.R.E. Calabria ETS e i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, che hanno seguito le ultime fasi del rilascio. La scelta è ricaduta proprio sulle stesse acque che avevano visto le due tartarughe in difficoltà, permettendo loro di tornare nel proprio ambiente naturale.

I ragazzi de “Il Dono” protagonisti della giornata

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza dei ragazzi dell’associazione “Il Dono” di Jonadi, invitati dal ROAN di Vibo Valentia ad assistere alle operazioni. La loro partecipazione ha trasformato il rilascio in un momento dal forte valore umano e sociale, suscitando emozione tra tutti i presenti. Per i giovani coinvolti si è trattato di un’esperienza unica e formativa, vissuta a stretto contatto con il mare e con le attività di tutela ambientale.