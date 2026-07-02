“Tornate in Calabria”: il messaggio del giovane dottor Madeo conquista Occhiuto

COSENZA – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ringrazia il giovane dott. Mattia Madeo. Di lui avevamo parlato il 20 aprile scorso in un articolo pubblicato sulla nostra testata. Oggi, arriva il suo messaggio di speranza per la sanità calabrese e un invito ai giovani medici a tornare nella propria terra. È il contenuto del video pubblicato su Instagram dal governatore Occhiuto, che ha voluto ringraziare pubblicamente il giovane dottor Madeo per la sua testimonianza e per la scelta di proseguire il proprio percorso professionale in Calabria.

Mattia Madeo, la mail al dott. Bruni e la scelta di tornare

Nel reel, il neolaureato in Medicina racconta di aver maturato la decisione di rientrare dopo gli studi all’Università di Parma, nonostante in passato avesse vissuto esperienze che lo avevano allontanato dalla sua regione. «Ho deciso di tornare in Calabria perché sentivo la necessità. Mi sono laureato da poco all’Università di Parma. Questo percorso inizia perché ho vissuto sulla mia persona delle esperienze poco piacevoli e pensavo di aver chiuso i rapporti con la mia terra».

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«Poi, all’emergenza botulino, dove nei vari servizi televisivi dovevo parlare spesso con questa persona, il professor Bruni, mi ha portato a mandare una mail. Mi ha risposto con grande entusiasmo e grande disponibilità. Ho conosciuto personalmente il professor Bruni e quindi da lì è iniziata una collaborazione».

«Da neolaureato mi hanno concesso di poter frequentare questa azienda ospedaliera. Il 21 luglio parteciperò al concorso di scuola di specializzazione e concorrerò esclusivamente per la sede interateneo Università Magna Graecia di Catanzaro e Unical».

L’appello ai giovani medici

Nel suo intervento, il giovane medico evidenzia anche i cambiamenti riscontrati nella sanità regionale, soffermandosi sulla qualità dell’assistenza e dell’organizzazione: «nella sanità calabrese ho trovato dei grossi miglioramenti. Ho trovato personale attento alla persona, attento alla cura, attento alla ricerca e soprattutto ho trovato una rianimazione aperta».

«Un invito che faccio ai miei colleghi calabresi al Nord, nel Centro Italia, è di rientrare in Calabria per valorizzare questo territorio sottovalutato. C’è tanto lavoro da fare ancora, però siamo nella direzione giusta». Un video che il presidente Roberto Occhiuto ha scelto di rilanciare sui propri canali social come testimonianza di una nuova fiducia verso il sistema sanitario calabrese e come incoraggiamento per i professionisti che stanno valutando un ritorno nella regione.