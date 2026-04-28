Tortora, lista esclusa da elezioni comunali presenta ricorso: nel mirino la raccolta firme

TORTORA (CS) – La lista “Prospettiva Futura”, impegnata nelle elezioni comunali di Tortora, sul Tirreno cosentino, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, contro la ricusazione della commissione elettorale circondariale di Paola. L’organismo elettorale ha ravvisato irregolarità da parte del pubblico ufficiale preposto su alcuni dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della lista. Circostanza che ha fatto venire meno il numero legale minimo di sottoscrittori.

La lista capeggiata dal sindaco uscente di Tortora, Toni Iorio, si è affidata all’avvocato Oreste Morcavallo che ha scelto una linea difensiva improntata “a far valere le ragioni della buona fede del funzionario, poiché è stato presente durante tutte le apposizioni delle firme e la mancanza è stata solo un mero errore”.

Se il ricorso non dovesse sortire l’esito sperato le elezioni comunali di Tortora si svolgeranno con una sola lista, “Futuro Tortorese”, con candidato primo cittadino Salvatore Carluccio, che dovrà superare superare il quorum degli aventi diritto al voto