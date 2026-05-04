Toyota modificata in una falsa Ferrari e messa in vendita sul web, denunciato il proprietario

CATANZARO – I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari Spa, hanno dato esecuzione a un provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, per disporre lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su un’autovettura. L’intervento ha riguardato un veicolo modificato per essere reso del tutto simile a una prestigiosa auto di lusso della casa di Maranello.

La trasformazione: da Toyota a falsa Ferrari

L’auto originaria, una Toyota, sequestrata in precedenza dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro, era stata completamente trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni e interni, fino a risultare del tutto somigliante a una Ferrari F355GTS.

Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa giapponese – tra cui cerchi, volante, battitacco, passaruota e cofano anteriore e posteriore – erano stati sostituiti con prodotti apparentemente identici a quelli del noto modello sportivo del “Cavallino rampante”, prodotto dal 1994 al 1999 con design Pininfarina.

La vendita online e il sequestro

L’auto così modificata era stata messa in vendita e pubblicizzata anche sul web come Ferrari F355GTS, senza indicazione del prezzo, all’interno di un autosalone di Catanzaro.

A seguito degli accertamenti, il veicolo è stato sequestrato dai finanzieri. Il proprietario è stato dapprima denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per i reati di contraffazione e, successivamente, rinviato a giudizio. All’esito delle verifiche, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la distruzione delle componenti oggetto di contraffazione e la riconsegna dell’autovettura, privata degli elementi illegali.