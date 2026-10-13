TPL, vertici UGL a Cosenza con il segretario nazionale Valeri: «Maggiori tutele e vigilanza su accordi Amaco»

COSENZA – I problemi più complessi e attuali riguardanti il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma, sia pubblico che privato, sono stati al centro di un importante incontro svoltosi nella sede della Confederazione UGL di Cosenza. Alla riunione di segretari, dirigenti e iscritti della Federazione Auto Ferro Tranvieri ha preso parte anche il neo segretario nazionale Lucio Valeri, che ha illustrato le linee guida della piattaforma da presentare alle controparti datoriali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

TPL, UGL in campo: dalla Clausola Sociale all’incontro con l’assessore regionale

Tra le priorità strategiche portate avanti insieme alle altre sigle sindacali e riferite da Valeri nel corso dell’incontro, spicca il rafforzamento della Clausola Sociale: «Abbiamo intrapreso un percorso per ottenere il rafforzamento della Clausola Sociale a favore del personale che si trasferirà da azienda ad azienda, per garantire le maggiori tutele dei lavoratori, anche riguardo ai futuri affidamenti regionali del TPL che sappiamo interesseranno la vostra regione»

Sul fronte regionale, l’attenzione resta altissima per quanto riguarda le prossime gare d’appalto e la riorganizzazione del servizio. Il neo segretario regionale Carmine Rota ha annunciato l’imminente invio di una richiesta ufficiale di chiarimenti e un tavolo di confronto con l’assessore regionale ai Trasporti. L’UGL Auto Ferro Tranvieri ritiene infatti imprescindibile il diretto coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in tutti i passaggi decisionali della Regione Calabria, con l’obiettivo prioritario di salvaguardare i livelli occupazionali e le tutele del personale addetto nei futuri bacini di affidamento.

Vertenza Amaco e passaggio a Cometra: vigilanza sugli accordi

Un capitolo centrale del vertice sul TPL che si è tenuto oggi è stato dedicato alla delicata vicenda dell’azienda Amaco di Cosenza. Il segretario nazionale Valeri ha elogiato il costante lavoro svolto dalle strutture territoriali, affiancate dal segretario confederale dell’UTL Nucci, che si sono battute per proteggere i lavoratori nelle complesse fasi del fallimento e del successivo passaggio al Consorzio Cometra. Valeri ha garantito che, a livello nazionale, si continuerà a supportare il segretario Rota nell’opera di vigilanza per il rispetto degli accordi firmati.