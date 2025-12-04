Smantellato un vasto traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas anche in Calabria

TORINO – Maxi operazione dei Carabinieri del Nas contro un vasto traffico di farmaci dopanti destinati all’ambiente del bodybuilding. Su delega della Procura di Savona, sono stati eseguiti oltre 60 decreti di perquisizione in tutta Italia, coinvolgendo ben 40 province, tra cui Reggio Calabria.

Le perquisizioni hanno riguardato abitazioni e locali riconducibili a soggetti che, secondo gli investigatori, avrebbero avuto un ruolo nel commercio illecito dei prodotti dopanti. L’attività di polizia giudiziaria è finalizzata al sequestro delle sostanze illegali.

All’operazione hanno collaborato i comandi territoriali dell’Arma, i Nas competenti per provincia e il personale della sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria, impegnato a tracciare eventuali pagamenti o transazioni digitali legati al traffico.

Le perquisizioni sono in corso nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

L’indagine prosegue per definire l’intera rete di approvvigionamento e distribuzione che, stando agli elementi raccolti, avrebbe ramificazioni in numerose regioni italiane.