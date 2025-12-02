Segnala una notizia

Tragedia sulla 106, Cassano in lutto: oggi l'ultimo saluto a Chiara e Antonio. "Preghiamo per Elisa e Leonardo"

Tragedia sulla 106, Cassano in lutto: oggi l’ultimo saluto a Chiara e Antonio. “Preghiamo per Elisa e Leonardo”

Il sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini ha proclamato oggi il lutto cittadino invitando – in un video messaggio social – a pregare per gli altri due ragazzi ricoverati in terapia intensiva all’ospedale di Cosenza

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Si terranno oggi pomeriggio alle 16, nella Cattedrale di Cassano allo Jonio, le esequie di Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i due giovani ventenni che hanno perso la vita nella tragica collisione avvenuta nella notte di sabato lungo la Statale 106. In segno di vicinanza e dolore, il sindaco di Cassano allo Jonio Gianpaolo Iacobini ha proclamato il lutto cittadino.

Incidente Sibari 20enni

Restano invece in condizioni critiche gli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, attualmente ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Annunziata di Cosenza. Nel frattempo, la Procura e i carabinieri continuano gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro, che ha profondamente scosso l’intera comunità cassanese. “Continuano le preghiere affinché Elisa e Leonardo, ancora ricoverati in terapia intensiva, possano vincere la loro battaglia”, ha dichiarato il sindaco Iacobini in un video messaggio postato sulla propria pagina facebook.

