Tragedia a Pallagorio: trattore precipita in un burrone, una vittima e due feriti gravissimi

CASABONA (KR) – trattore precipita in un burrone e provoca un morto e due feriti gravi. La tragedia questa mattina, lungo la strada provinciale che collega Pallagorio a Zinga, frazione di Casabona, nel Crotonese. Alcuni braccianti, pare impegnati nella raccolta delle olive, sarebbero precipitati con il loro trattore in un burrone da un’altezza di circa cento metri, probabilmente a causa del cedimento del terreno.

Trattore precipita in un burrone: morto un 80enne

Secondo le prime e sommarie informazioni, nell’impatto avrebbe perso la vita un uomo di 80 anni. Almeno altre due persone (ma potrebbero essere anche di più) sarebbero rimaste gravemente ferite e si troverebbero ancora nel dirupo, intrappolate sotto il mezzo agricolo. Si tratterebbe di lavoratori di nazionalità extracomunitaria. Le loro condizioni sarebbero gravi e si sta intervenendo per il loro recupero.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono atterrate due eliambulanze ed in supporto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, dotato di verricello, necessario per il recupero dei feriti nelle zone più impervie. Le operazioni di salvataggio sono tuttora in corso, con il supporto dei soccorsi aerei e delle squadre di terra.

In aggiornamento