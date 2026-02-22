AMANTEA (CS) – Il sabato pomeriggio ad Amantea, sulla costa tirrenica cosentina, è stato segnato da un dramma avvenuto nei pressi dell’area commerciale lungo la Statale 18 in prossimità di un supermercato. Un uomo di circa 40 anni è deceduto sotto gli occhi di decine di passanti. Si trovava sul marciapiede quando si è improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente stroncato da un malore improvviso.

Sono stati i passanti e gli automobilisti che transitavano lungo la Statale 18 a chiamare subito i soccorsi. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 con i sanitari che ha fatto tutto il possibile per tentare di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.