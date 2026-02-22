Segnala una notizia

Tragedia ad Amantea: 40enne muore stroncato da un malore sulla Statale 18

Tirreno

L’uomo si è improvvisamente accasciato mentre si trovava a piedi lungo la Statale 18 nei pressi di un supermercato. Inutili tutti i soccorsi

43 minuti fa

AMANTEA (CS) – Il sabato pomeriggio ad Amantea, sulla costa tirrenica cosentina, è stato segnato da un dramma avvenuto nei pressi dell’area commerciale lungo la Statale 18 in prossimità di un supermercato. Un uomo di circa 40 anni è deceduto sotto gli occhi di decine di passanti. Si trovava sul marciapiede quando si è improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente stroncato da un malore improvviso.

Sono stati i passanti e gli automobilisti che transitavano lungo la Statale 18 a chiamare subito i soccorsi. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 con i sanitari che ha fatto tutto il possibile per tentare di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.

