CATANZARO – Una speranza per Maria Luce, la bambina di 6 anni ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova dopo la tragedia avvenuta a Catanzaro. La piccola, unica sopravvissuta, non è più sotto sedazione. La prognosi resta riservata, ma i segnali sono incoraggianti. Secondo il bollettino medico dell’istituto pediatrico «è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Non è più sedata. Il quadro neurologico appare, al momento, promettente». Il giorno prima dell’aggiornamento sulle condizioni della piccola, l’ultimo saluto ad Anna e ai suoi figli Giuseppe e Nicola, in una città avvolta nel dolore.

Maria Luce, un piccolo faro nel buio di un grande dolore

Durante i funerali, l’arcivescovo di Claudio Maniago, ha pronunciato parole che restano indelebili «queste bare ci chiedono un rispettoso silenzio di fronte a una tragedia assoluta, ma al tempo stesso ci chiedono di non lasciar passare invano questo dolore, ma di trasformarlo in una attenzione più concreta e una maggior cura reciproca». Oltre al dolore c’è il richiamo alle responsabilità sociali e politiche: «fermarci a guardare meglio le nostre fragilità, i nostri figli, i nostri anziani, ma anche i nostri amici, i nostri vicini, cercando di costruire insieme una società più accogliente, dove sia sempre più difficile sentirsi soli».

Il dramma umano del marito Francesco

Al centro della tragedia di Catanzaro c’è il profondo dolore di Francesco, marito e padre che in pochi istanti ha perso drammaticamente la moglie e due figli. Durante i funerali ha portato a spalla il feretro del piccolo Nicola inginocchiandosi poi accanto alle tre bare. Un’immagine che racchiude tutto il peso di una ferita profonda. Mons. Maniago ha chiesto alla comunità di «stare vicino al marito e alla figlia sopravvissuta».

Un silenzio irreale, rotto solo dai rintocchi delle campane e dal pianto sommesso di una comunità ferita. Il momento più toccante della cerimonia è stato l’ingresso dei feretri: l’uomo, rimasto improvvisamente solo a gestire un dolore inimmaginabile, ha voluto portare in spalla la piccola bara bianca del figlio di soli 4 mesi. È rientrato d’urgenza da Genova, dove si trova attualmente ricoverata in rianimazione l’unica sopravvissuta alla tragedia, la figlia maggiore di 6 anni. Per tutta la durata della funzione, il marito e padre è rimasto inginocchiato accanto alle tre bare allineate davanti all’altare, circondato dall’affetto dei familiari e dalle istituzioni, rappresentate in prima fila dal sindaco Nicola Fiorita.

Le fragilità sociali: si mettano in campo azioni concrete

Il dramma riporta l’attenzione sulle criticità strutturali, tra inefficienze e carenza di servizi sul territorio. Secondo quanto emerso, le difficoltà del sistema affondano le radici anche nelle scelte politiche, tra risorse insufficienti e scarsa capillarità degli interventi. Serve, dunque, da un lato un rafforzamento concreto della rete sanitaria e sociale, e dall’altro una maggiore partecipazione della comunità. La tragedia accende i riflettori anche su un fenomeno spesso sommerso: il disagio psichico, in particolare quello legato alla maternità.

Gli stati depressivi post partum colpiscono fino al 20% delle donne negli ultimi mesi di gravidanza o dopo il parto, ma spesso non vengono riconosciuti o vengono nascosti.

In alcuni casi, le donne vengono lasciate sole o addirittura colpevolizzate, senza ricevere il supporto necessario. Si spera fortemente che la morte di Anna Democrito e dei suoi bambini possa accendere un faro su drammi silenziosi che colpiscono molte famiglie e che tutto questo dolore possa portare ad azioni concrete capaci di salvare altre vite.