Tragedia a Scalea: impatta contro un’auto parcheggiata, muore 53enne

SCALEA (CS) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Scalea, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima era originaria di Lauria, in provincia di Potenza e l’incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo via Tommaso Campanella. Secondo quanto ricostruito il 53enne era alla guida di una moto quando, per cause da accertare, è finito contro una vettura parcheggiata lungo la carreggiata.

Scalea, l’impatto e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che il 53enne possa essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida. Alcuni passanti che si trovavano in zona, hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. L’ambulanza è arrivata sul posto e i sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.