Tragedia sfiorata nel cosentino: camion cisterna del Gas si schianta contro la vetrina di un bar dopo un incidente

area in sicurezza

Violento impatto tra un camion e un’auto: la cabina dell’autocisterna del gas sfonda la vetrina del locale. Area e mezzo messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Pubblicato

59 minuti fa

il

Camion cisterna del gas incidente

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Momenti di grande paura e tragedia sfiorata nel primissimo pomeriggio di oggi a Corigliano-Rossano, all’incrocio di contrada Apollinara. Qui, un camion cisterna che trasportava gas GPL ed un’auto (una Jeep), sono rimasti coinvolti in un incidente. Nell’impatto, il camion ha terminato la propria corsa andando schiantarsi direttamente contro la vetrina dell’ingresso di un bar che insiste nella zona.

Tragedia sfiorata

Fortunatamente, al momento dell’incidente, il bar era chiuso e nessuno si trovava all’interno del locale. I conducenti dei due mezzi sono rimasti illesi, sebbene siano stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno messo in sicurezza l’intera area isolando per sicurezza la zona.

Intervento dei vigili del fuoco sul camion cisterna del Gas

Sono poi intervenuti sul mezzo chiudendo le valvole della cisterna di gas per scongiurare qualsiasi rischio di dispersione o esplosione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e regolato la viabilità. La zona dell’incidente è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni tecniche necessarie, le verifiche sul mezzo pesante e i controlli sulla struttura del bar colpito.

