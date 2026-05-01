Tragedia a Spezzano Albanese: muore schiacciato dal trattore nel giorno del Primo Maggio

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Doveva essere una giornata di festa e riposo, ma il Primo Maggio si è trasformato in tragedia a Spezzano Albanese, dove una persona ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. Il dramma è accaduto nella tarda mattinata all’interno di un terreno dove l’uomo stava lavorando.

La dinamica dell’incidente: fatale il ribaltamento del mezzo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e ancora al vaglio degli inquirenti, la vittima si trovava alla guida del proprio mezzo agricolo. Per cause che restano tuttora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, travolgendo l’uomo e lasciandolo schiacciato sotto il pesante telaio. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118.

Valutata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso che è atterrato campo sportivo “V. Vattimo”. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, il cuore dell’uomo ha smesso di battere. Sul posto i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del terribile incidente.