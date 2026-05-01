Tragedia sulla Statale 106 a Trebisacce: Oriolo in lutto per Giuseppe e Antonietta, gravi due delle tre minorenni

TREBISACCE (CS) – La “strada della morte” torna a uccidere. L’ennesimo tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri sulla Statale 106, in località Rovitti, nella periferia nord di Trebisacce. Il bilancio è straziante: una coppia di coniugi ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite, tre di queste minorenni e alcune delle quali in condizioni critiche.

Le vittime: Giuseppe e Antonietta, una vita spezzata

A perdere la vita nell’impatto sono stati Giuseppe Franco, di 54 anni, e Antonietta Vivacqua, di 53 anni, entrambi residenti ad Oriolo. La coppia viaggiava a bordo di una Ford Focus che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è rimasta coinvolta in un terribile scontro che ha coinvolto altre due auto: un’Opel Meriva e una Bmw 520. Insieme a loro nell’auto viaggiavano tre ragazzine minorenni: una delle loro figlie e due compagnette di scuola.

L’incidente ha coinvolto anche gli altri due conducenti, portando a un totale di cinque feriti. La preoccupazione maggiore è rivolta alle tre giovanissime che si trovavano sulla Ford Focus, due di loro verserebbero in gravi condizioni e sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Feriti anche i due conducenti degli altri veicoli interessati dallo scontro. La Statale 106 è rimasta bloccata per diverse ore. Le salme sono state poste sotto sequestro dalla Procura in attesa degli esami autoptici.

Il dolore della comunità e l’appello di “Basta Vittime Sulla 106”

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Oriolo e l’intera regione, proprio nel giorno del Primo Maggio. Una giornata che dovrebbe essere di festa e speranza si è trasformata in un momento di silenzio e preghiera. Fabio Pugliese, ha espresso tutto il suo cordoglio con parole cariche di commozione: «In questo Primo Maggio, giornata che dovrebbe celebrare il lavoro, la dignità e la speranza, in Calabria lascia invece spazio al silenzio del dolore per il tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla famigerata e tristemente nota Strada Statale 106, nel territorio di Trebisacce.

Tragedia sulla Statale 106 “tragedia che non può lasciare indifferenti”

« Questi sono i volti delle due vittime: Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua entrambi residenti a Oriolo. Due vite spezzate, due famiglie distrutte, una comunità intera sconvolta da una tragedia che non può lasciarci indifferenti. Nel terribile impatto sono rimaste ferite anche cinque persone: tre ragazze minorenni – tra cui una delle quattro figlie della coppia e due sue compagne di scuola – oltre ad altri due conducenti coinvolti. Due delle giovani versano in condizioni gravi».

Ogni tragedia sulla strada non colpisce solo chi la vive direttamente: ferisce l’intera comunità. Chiedo a tutti di dedicare una preghiera a Giuseppe e Antonietta, ed una ancora più intensa ai cinque feriti, affinché possano tornare presto all’affetto dei loro cari. Provare anche solo a immaginare il dolore delle famiglie delle vittime e l’angoscia di chi attende notizie dei feriti dovrebbe bastare a far riflettere tutti noi. Ogni tragedia sulla strada non colpisce solo chi la vive direttamente: ferisce l’intera comunità».