Tragedia a Villapiana, sbanda con l’auto e si schianta contro un albero: muore 38enne

VILLAPIANA (CS) – Tragico incidente a Villapiana Lido: Basilio Paletta, 38 anni, originario di San Lorenzo del Vallo, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in seguito a un grave incidente avvenuto sul lungomare. Intorno alle 11, l’auto condotta dall’uomo, mentre percorreva il rettilineo vicino ad alcuni stabilimenti balneari, è uscita all’improvviso dalla carreggiata schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo, innescando l’incendio.

Dalle prime informazioni raccolte, Paletta – dipendente in un’azienda di Montalto Uffugo – poco prima di andar via aveva detto a un collega di volersi prendere un momento per sé. Successivamente si era recato a Villapiana per svolgere alcune faccende. Durante il tragitto, però, qualcosa dev’essere accaduto: la vettura ha sbandato e l’urto ha trasformato l’interno dell’auto in un inferno di fiamme.

I primi ad intervenire sono stati i proprietari e i lavoratori delle attività della zona, accorsi con estintori per cercare di domare l’incendio. In pochi minuti sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, che sono riusciti a raggiungere il mezzo e a estrarre il conducente ancora vivo, consegnandolo subito ai sanitari del 118. Nonostante fosse cosciente al momento del trasporto verso l’ospedale di Trebisacce, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso.

Il lungomare è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorsi. Presenti anche i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal possibile malore alla perdita di controllo del veicolo, fino ad altri elementi che potrebbero emergere dalle indagini e dalle testimonianze.

Basilio Paletta era una persona conosciuta e apprezzata nel suo paese. Lascia la moglie e due figli piccoli.