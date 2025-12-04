Tragedia a Villapiana, sbanda con l’auto e si schianta contro un albero: muore il 38enne Basilio Paletta

VILLAPIANA (CS) – Tragico incidente a Villapiana: Basilio Paletta, 38 anni, originario di San Lorenzo del Vallo, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in seguito a un gravissimo incidente avvenuto sul lungomare del comune dell’alto Ionio Cosentino. Intorno alle 11:00, l’auto condotta dall’uomo, mentre percorreva il rettilineo vicino ad alcuni stabilimenti balneari, è uscita all’improvviso dalla carreggiata schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo, innescando anche un incendio.

Dalle prime informazioni raccolte, Paletta – che lavorava come dipendente in un’azienda di Montalto Uffugo – poco prima di andar via aveva detto a un collega di volersi prendere un momento per sé. Successivamente si era recato a Villapiana per svolgere alcune faccende. Durante il tragitto, però, qualcosa dev’essere accaduto: la vettura che conduceva ha sbandato e il violento urto ha trasformato l’interno dell’auto in un inferno di fiamme.

La tragedia a Villapiana e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, i primi ad intervenire sarebbero stati gli agenti della polizia locale che lo hanno estratto vivo e senza ustioni dall’auto in fiamme mettendo la loro stessa vita in pericolo. L’uomo è stato consegnato al personale sanitario del 118 giunto sul posto, mentre alcuni cittadini ed esercenti locali si sono adoperati a spegnere immediatamente l’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che venivano da Castrovillari non essendoci un comando più vicino. Nonostante fosse cosciente, al momento del trasporto verso l’ospedale di Trebisacce, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al tragico decesso.

Dolore a san Lorenzo del Vallo per Basilio Paletta

Il lungomare è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorsi. Presenti anche i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal possibile malore alla perdita di controllo del veicolo, fino ad altri elementi che potrebbero emergere dalle indagini e dalle testimonianze.

Basilio Paletta era una persona conosciuta e apprezzata nel suo paese. Lascia la moglie e due figli piccoli. “San Lorenzo del Vallo piange la prematura scomparsa di Basilio Paletta, un giovane padre, un ragazzo educato e gioviale. Stringiamoci con affetto ai familiari in questo momento di grande dolore”. Si legge in uno dei tanti post su Facebook per questo ennesimo dramma della strada in provincia di Cosenza.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

“Carissimi, la notizia della tragica e improvvisa scomparsa del caro Basilio ci ha profondamente scossi. È difficile trovare le parole giuste di fronte a un dolore così grande, che colpisce una famiglia amata e un ragazzo che tutti ricordiamo per la sua educazione, la sua gentilezza e il suo modo discreto e rispettoso di essere. Desideriamo esprimere alla sua famiglia, alla sua amata moglie e ai suoi adorati figlioletti la nostra più sincera vicinanza. Il vostro immenso dolore è anche quello di tutto il nostro paesino, che perde uno dei suoi figli più amati. Possa il ricordo del suo sorriso e della sua bontà accompagnarvi in questi giorni durissimi e darvi un po’ di conforto. Vi siamo accanto con il cuore, con l’affetto e con la preghiera. Con profonda commozione e sentito cordoglio”. Così in una nota pubblicata su Facebook il sindaco di San Lorenzo Del Vallo Vincenzo Rimoli e l’amministrazione comunale.