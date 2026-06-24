CROTONE – Proseguono le indagini della Procura di Crotone sulla tragedia avvenuta venerdì scorso lungo la Strada Statale 107, all’altezza di Caccuri, dove ha perso la vita Manon Vallone, 48 anni, fisioterapista originaria di Luzzi. La donna, che viaggiava lato passeggero a bordo di un’autovettura che si è scontrata con alcuni cavalli presenti sulla carreggiata. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

I cavalli sulla strada e la morte di Manon Vallone, due imprenditrici nel registro degli indagati

Nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare luce sull’accaduto, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati due donne di San Giovanni in Fiore di 44 e 72 anni, rispettivamente rappresentante legale di una società agricola e titolare di un’azienda agricola. Secondo gli accertamenti finora svolti, gli equini coinvolti nel sinistro sarebbero riconducibili alle due attività. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo.

Inchiesta sulla custodia degli animali

L’obiettivo degli investigatori è accertare se vi siano state responsabilità nella gestione e nella custodia dei cavalli e se gli animali siano riusciti a uscire dai recinti per eventuali carenze nelle misure di contenimento. Gli approfondimenti investigativi proseguiranno nelle prossime settimane attraverso ulteriori verifiche tecniche e documentali.

Intanto è stata dispsota l’autopsia sul corpo della vittima che è stata eseguita ieri nell’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. La perizia dovrà chiarire con precisione le cause della morte di Manon Vallone, e individuare i traumi che hanno determinato il decesso della donna, valutando anche l’eventuale incidenza di ulteriori fattori lesivi derivanti dall’impatto.