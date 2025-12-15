Tragico incidente sulla SP 263 nel Cosentino: auto finisce sotto un Tir, morto un 64enne

VILLAPIANA (CS) – Incidente in provincia di Cosenza: un terribile schianto mortale alle prime ore di oggi, sulla Strada Provinciale 263 nella fascia jonica cosentina, che collega la costa jonica con il Pollino. L’impatto nei pressi del bivio La Silva. Secondo quanto ricostruito lo scontro ha visto coinvolti un’auto, una Fiat Punto ed un autoarticolato. Il conducente della vettura, un uomo di 64 anni, di Francavilla Marittima (Cs), ha perso la vita dopo che l’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita sotto il mezzo pesante. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo, morto sul colpo. Inutili i soccorsi e i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Incidente mortale sulla Strada Provinciale 263

Oltre alla vittima il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale di Castrovillari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e recuperare la vittima rimasta incastrata tra le lamiere. La Strada Provinciale 263 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.