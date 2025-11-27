BRESCIA – È Franco Aieta la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 25 novembre lungo l’autostrada A4, nel territorio di Lonato del Garda, a pochi chilometri dal casello di Desenzano. Il 68enne, originario di Firmo, in provincia di Cosenza, si trovava nel Bresciano per motivi di lavoro, alla guida del furgone dell’azienda Cipa Spa, specializzata in grandi infrastrutture e opere nel sottosuolo, impegnata nei cantieri Tav del basso lago.

L’incidente sull’A4

Per cause ancora da chiarire Aieta avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha sbandato, invaso la corsia d’emergenza, sfondato il guardrail e precipitato nella scarpata oltre la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere e, all’arrivo di vigili del fuoco e soccorritori, purtroppo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli.

Franco Aieta, molto conosciuto per il suo lavoro che lo portava a viaggiare spesso in tutta Italia, lascia nel dolore la moglie e le sue due figlie. Un dramma che si è consumato ad oltre mille chilometri da casa, che ha colpito profondamente la comunità di Firmo e tutti coloro che conoscevano Franco Aieta per la sua dedizione e professionalità.