Tragico schianto sulla Statale 106: muore una donna di 66 anni

BELCASTRO (CZ) – Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio di Belcastro, al confine tra le province di Crotone e Catanzaro. Una donna di 66 anni, residente a Steccato di Cutro, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è avvenuta in seguito a uno scontro tra una una Ford Ka ed un furgone Ford Transit. L’impatto è stato particolarmente violento e la donna, che si trovava alla guida dell’auto, è rimasta gravemente ferita.

Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini per chiarire la dinamica del sinistro sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto. L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione sulla statale 106, con lunghe code che si sono risolte solo in serata.

Nella stessa serata, sempre sulla Statale 106 jonica, un altro incidente stradale aveva provocato il ferimento di due persone. L’impatto nel cosentino, nel territorio di Calopezzati.