Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Trapianti in Calabria: poche segnalazioni, carenze organizzative e dati sotto la media nazionale

Calabria

ALLARME DELL'ANED

Trapianti in Calabria: poche segnalazioni, carenze organizzative e dati sotto la media nazionale

Un quadro critico sul sistema dei trapianti d’organo in Calabria. Solo il 10% delle segnalazioni da Cosenza. L’appello di ANED Calabria: “sistema da rilanciare”

Pubblicato

6 ore fa

il

trapianto-renale trapianti

COSENZA – Un quadro critico sul sistema dei trapianti d’organo in Calabria. È quanto emerge dalla nota diffusa dall’ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto – Calabria. Maria Larosa, richiama l’attenzione sulle difficoltà che riguardano i pazienti in attesa di trapianto. Secondo quanto riportato, il numero di segnalazioni di potenziali donatori resta limitato: alla data odierna sarebbero circa 20, provenienti in gran parte dagli ospedali hub regionali.

Trapianti: i numeri e la distribuzione delle segnalazioni

Nel dettaglio, il 65% delle segnalazioni arriverebbe dall’Azienda Ospedaliera Renato Dulbecco di Catanzaro, il 25% dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio e il restante 10% da Cosenza. Un dato che, secondo l’associazione, evidenzia una partecipazione non uniforme delle strutture sanitarie regionali.

donazione trapianti

Tra le principali problematiche segnalate emergono alcune carenze strutturali e organizzative:

– assenza del coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT);
– presenza di una sola risorsa umana operativa nel centro;
– mancanza di un comitato tecnico aggiornato a supporto delle procedure;
– difficoltà nell’utilizzo delle strutture dedicate ai pazienti post-trapianto.

Elementi che, secondo ANED, rendono complessa una gestione efficace del sistema.

trapianti

Il confronto con i dati nazionali

Il quadro appare ancora più evidente nel confronto con il resto del Paese. A dicembre 2025, l’Italia si collocava tra i primi Paesi europei per numero di trapianti, mentre la Calabria risultava ultima tra le regioni italiane. In particolare, si registravano 8,7 trapianti renali per milione di popolazione, a fronte di una media nazionale pari a 30,7. Secondo l’associazione, la situazione incide direttamente sui pazienti, con un aumento delle persone sottoposte a dialisi, anche a causa della carenza di trapianti e delle difficoltà legate alla prevenzione. Il tema, sottolinea ANED, non riguarda solo l’organizzazione sanitaria, ma anche la qualità della vita dei cittadini coinvolti.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social