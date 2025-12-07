A Trebisacce il 3BeeComicS: la prima edizione del Festival della Letteratura Disegnata

TREBISACCE – Dal 12 al 14 dicembre prossimi, Trebisacce ospiterà la prima edizione del 3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata. Un evento abbinato al Festival del Fumetto di Lucca, con il quale c’è un gemellaggio. Trebisacce pertanto sarà al centro della letteratura disegnata. Una delle tante manifestazioni organizzate dal comune dello jonio cosentino capace di attrarre numerosi visitatori soprattutto per la capacità di rappresentare tanto interesse.

In questo caso, il Festival della Letteratura disegnata, attrae l’interesse sia dei più grandi che dei più piccoli. La manifestazione si pone come obiettivo di creare uno spazio culturale stimolante ed evocativo per tutti coloro che amano il fumetto e le sue mille declinazioni, diramazioni e contaminazioni, a partire dagli Anime, fino al mondo dei Games, passando per i libri di illustrazione.

Il Festival ospiterà una mostra di tavole e disegni del Maestro Bruno Brindisi, disegnatore di Tex e Dylan Dog, che sarà ospite dell’evento durante i giorni del Festival e illustrerà il proprio percorso creativo al fianco dei celebri personaggi pubblicati dalla Sergio Bonelli Editore.

Brindisi ha disegnato il manifesto della kermesse, che ritrae un cowboy giungere nel centro storico di Trebisacce, simbolo del linguaggio fumetto che invade le strade della cittadina. Il Festival ospiterà diversi panel e autori ed esperti di fumetto, giunti da tutta Italia per celebrare l’arte sequenziale.